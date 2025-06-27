食楽web ●奈良の蚊帳生地を活かした『中川政七商店』の名品「花ふきん」。機能性と美しい佇まいを持ち、日常に寄り添う存在であり続ける理由を紐解きます。 奈良の手しごとから生まれた、暮らしの名脇役 「花ふきん」880円 薄く、軽やかで、乾きやすい。そして、使うほどに柔らかくなる。『中川政七商店』の「花ふきん」は、ふきんの概念を心地よく覆してくれる佇まいも美しい日用品です。 優しいアースカラ&#12