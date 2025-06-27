6人組ボーイグループ・TWSが、3rdミニアルバム『TRY WITH US』収録曲「Freestyle」のSpotifyパフォーマンスビデオを公開した。【別表紙カット】シックなクールさも表現！黒衣装のTWS同映像は、Spotifyが展開するK-POP映像シリーズの一環として制作されたもので、TWSは同シリーズの第2弾アーティストとして登場。25日より、全世界96ヶ国と地域のSpotifyプレミアムユーザー向けに配信がスタートし、グローバルな注目を集めている