【マドリード＝平地一紀】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のカースティ・コベントリー新会長は２６日、スイスのローザンヌで就任後初めてオンライン形式で記者会見し、五輪開催地の決定方法について、改善に向けた作業部会を設置すると発表した。ＩＯＣ委員らから、より決定に委員が関与すべきだとの意見が出ているためで、決定の時期も含めて検討する。女性初のＩＯＣ会長となったコベントリー氏は「いい意見を取り込んで、