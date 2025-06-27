第１０７回全国高校野球選手権山形大会の組み合わせ抽選会が２６日、山形市の山形ビッグウイングで行われ、出場４０チーム（４３校）の対戦カードが決まった。夏の甲子園出場をかけて７月１０日にヤマリョースタジアム（中山町）で開幕し、決勝は２６日午前１０時、同球場で行われる予定。開幕戦は１０日午後０時半、米沢東―３校連合（北村山・谷地・上山明新館）が対戦する。春の県大会で優勝した酒田南、準優勝の山形中央、