気象庁は先ほど、九州南部、九州北部、中国、四国、近畿が梅雨明けしたとみられると発表しました。九州北部と中国、四国、近畿が6月に梅雨明けするのは観測史上初めてで、異例の早さとなりました。また、梅雨の期間も九州北部と四国は19日間、中国地方は18日間で、いずれも史上最短となりました。