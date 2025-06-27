高品質な画像生成AIの開発企業として知られるBlack Forest Labsが、画像編集に特化したオープンウェイトモデル「FLUX.1 Kontext [dev]」を2025年6月26日(木)にリリースしました。Black Forest Labs - Frontier AI Labhttps://bfl.ai/announcements/flux-1-kontext-devBlack Forest Labsは2025年5月29日に画像生成AIモデル「FLUX.1 Kontext [pro]」と「FLUX.1 Kontext [max]」をリリースしています。今回リリースされたFLUX.1 Konte