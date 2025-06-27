不正利用での逮捕事案も多数亡くなった親族の「駐車禁止除外指定車標章」を偽造して使用したとして、都内に住む男が逮捕されました。一体何があったのでしょうか。パトカーのイメージ（画像：PIXTA）【画像】「えっ…」 これがコインパーキング代をケチった「駐車違反車両」です！ 画像で見るこの事件は、歩行困難な身体障害者などに交付される「駐車禁止除外指定車標章」を偽造して使用したとして、偽造有印公文書行使の疑