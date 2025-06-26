シュウ ウエムラ(shu uemura)の2025年秋コスメが、2025年6月27日(金)より予約開始、7月4日(金)より全国発売される。 “メルティヌードカラー”が揃うアイパレット「アイスカルプト」 シュウ ウエムラの2025年秋は、ヌードメイクを提案。アーティストがメイクをしたような、印象的な目もとをを叶えてくれるのが、人気アイパレット「アイスカルプト」の新色だ。ソフトヌードを艶めくグロウ質感に仕上げた“メルティグロウカラー”で