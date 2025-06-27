７月の参議院選挙で大阪選挙区から出馬する共産党と日本保守党の候補者が、それぞれ意気込みを語りました。参院選・大阪選挙区に共産党公認で出馬予定の新人で元衆議院議員・清水忠史氏（５７）。前回の衆院選後の去年１１月には、参院選大阪選挙区からの立候補を表明していました。清水さんは、消費税をすぐに一律５％減税する政策などを主張。自民・公明が掲げる、国民に一律で２万円などの現金を給付する政策については…