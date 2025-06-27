きのう午後、尾花沢市で、トラックがガードレールに衝突する事故があり、運転していた４０代の女性が両足を折る大けがをしました。 警察によりますと、きのう午後５時５０分ごろ、尾花沢市正厳の北村山広域農道花笠ラインで、準中型トラックがガードレールに衝突しました。 この事故で、トラックを運転していた４４歳の女性が両足の骨を折る大ケガをしました。 現場は片側１車線の十字路交差点で、トラ