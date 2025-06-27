日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」（木曜・午後１０時）の最終回が２６日に放送され、世帯平均視聴率が５・１％だったことが２７日、分かった。個人視聴率は３・０％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）先週１９日放送回は世帯５・５％、個人３・３％を記録しており、ほぼ横ばいの数字。前４週平均は世帯５・５％、個人３・１％で、ともに下回った。最終回はスタジオではなくゲスト１２人が自動車４台に３人ずつ乗車。