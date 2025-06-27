iLiFE!のあいす、TEAM SHACHIの坂本遥奈、NEO JAPONISMの辰巳さやか、LarmeRの七海花菜 6月28日にZepp ShinjukuでIDOL DANCE BATTLE『VERSUS』が開催される。選ばれし8名のアイドルたちが、4人ずつの特別ユニットを組み、ショーケースとクルーダンスバトルで対決。本企画はライブとダンス、そして青春のすべてを懸けた"アイドルの覚悟"を伝える新たな試みとして注目を集めている。今回フォーカスするのは、iLiFE!のあいす、TE