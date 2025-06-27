IZ*ONE出身の歌手チェ・イェナが、BTS・JINのソロファンコンサートにゲスト出演する。【写真】JIN＆イェナのペアルック2SHOTチェ・イェナは、6月28日に韓国・高陽（コヤン）総合運動場補助競技場で開催されるJINのファンコンサート「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in GOYANG」にゲストとして登場予定だ。彼女は、5月16日にリリースされたJINの2ndミニアルバム『Echo』の収録曲『Loser』にフィーチャリングで参加しており、すでに公開された