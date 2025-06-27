イスラエル軍に首を撃たれて死亡した１５歳のラヤン・タメル・ハウシヤさん/Hawshiya Familyエルサレム（ＣＮＮ）イスラエル軍が２５日、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸でパレスチナ人の１５歳少年を射殺した。同地ではイスラエル軍や入植者によるパレスチナ住民襲撃が激しさを増し、死傷者が増え続けている。パレスチナの保健当局によると、１５歳のラヤン・タメル・ハウシヤさんはイスラエル軍に首を撃たれて死亡した。イスラエ