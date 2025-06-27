【モデルプレス＝2025/06/27】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が6月25日、ブランドアンバサダーを務める韓国発スキンケアブランド「SAM’U（サミュ）」のポップアップイベント「SAM’U CLEAR BEAUTY COLLEGE」（東京・OMOTESANDO CROSSING PARK）に来場。“没入空間”を先行体験した。【写真】&TEAM、エモ演出に興奮の嵐◆&TEAM・K、ポップアップで没入体験プレオープンとなる6月25日、“ひと足