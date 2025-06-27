「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ系）の第10話（最終話）が、26日に放送された。本作は、西香はち氏の同名コミックを原作に、昭和11年を舞台に、突然舞い込んだ縁談から帝国海軍に所属する江端瀧昌（本田響矢）と交際ゼロ日婚したなつ美（芳根京子）の、歯がゆくも愛らしい新婚夫婦の甘酸っぱい時間を描くラブコメディー。（＊以下、ネタバレあり）突然招集がかかり、瀧昌は深見（小関裕太）と共に艦へと向かう。海