２１日、貴陽大劇院の舞台で記念撮影をする中国と米国の若者たちと少数民族舞踊の出演者。（貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽6月27日】中国貴州省貴陽市にある貴陽大劇院で21日、中国と米国の若者による国の枠を越えた文化交流公演が行われた。米国テキサス州フォートワース市から来た若者16人と貴陽市第一中学（高校）の生徒14人が「2025青年使者サマーキャンプ代表団」として共演し、異国情緒と東洋の趣が溶け合ったパフォーマ