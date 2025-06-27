三井住友トラストグループに対し、ウエルスアドバイザーは２６日付でリポートを公表した。投資判断は「オーバーウエート」（強気）継続した。想定株価レンジは５０００−５５００円としている。２５年３月期の実質業務純益は３６２０億円（２４年３月期は３３８６億円）と、会社計画（３４００億円）も上回った。２６年３月期の業績予想は、実質業務純益３７００億円（２５年３月期比７９億円増）、親会社株主純利益２８０