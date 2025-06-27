愛知県警本部女子児童を盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットに投稿、共有したとして、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで教員2人が愛知県警に逮捕された事件で、メンバーが匿名のアカウントでやりとりしていたことが27日、捜査関係者への取材で分かった。互いの素性は知らなかった可能性があり、県警は2人の携帯電話などを解析して他のメンバーの特定を進める。2人は名古屋市立小の教員森山勇二容疑者（42）＝同市天白区＝