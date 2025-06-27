東ゲートから西ゲートへ会場外周を歩いて向かう来場者＝16日、大阪市此花区の夢洲日本国際博覧会協会（万博協会）は27日、大阪・関西万博会場で東ゲートから西ゲートへ移動できる有料の電気自動車（EV）シャトルバスの運行を7月1日から始めると発表した。大阪メトロ中央線夢洲駅に直結する東口の混雑を緩和し、比較的空いている西口に来場者を誘導する狙い。利用できるのは西口の入場予約券を持っている人が対象で、運賃は400