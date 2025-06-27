女子児童の下着を盗撮し、ＳＮＳのグループチャットで画像を共有したとして、名古屋市立小教諭の男が愛知県警に逮捕されたことを受け、男の勤務する小学校で２６日、保護者向けの説明会が開かれた。保護者からの質問が相次ぎ、説明会は２時間以上続いた。泣き出す保護者もいたという。出席者によると、冒頭で校長が謝罪し、学校側が把握している事案の概要や、スクールカウンセラーの対応を手厚くするという説明があった。３