「ごみ清掃芸人」を自称するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが、自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「石鹸の箱、お線香の箱、洗剤の箱のように匂いが付いているものは古紙回収ではなく、可燃ごみでお願いします。」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「石鹸の箱、お線香の箱、洗剤の箱のように匂いが付いているものは古紙回収ではなく、可燃ごみでお願