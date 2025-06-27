きのうクマが出没し滑走路が全面閉鎖された山形空港は、きょうは通常通りの運航が行われています。 【写真を見る】クマは未だ敷地内に...クマ出没の山形空港27日は安全確認を行いながら通常運航 クマは設置された箱ワナにけさの段階で入っておらず、まだ敷地内にいるということですが滑走路周辺の安全確認を行い、運航を続けるということです。 東根市の山形空港ではきのう午前７時ごろ、滑走路に体長１．２メートルほ