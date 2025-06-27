タイトーは27日、アクションゲーム『バブルボブル』シリーズの完全新作として『バブルボブル シュガーダンジョン』を、Steamにて今冬、Nintendo Switch、PlayStation5にて2026年に発売することを発表した。【画像】強そうなボス！公開された『バブルボブル』新作の場面カット『バブルボブル』は、1986年にアーケードゲームとして登場した、泡はきドラゴンのバブルンが、泡をはいて、敵を閉じ込めて、割って倒すのが特徴のバブ