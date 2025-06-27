原子力防災会議であいさつする石破首相（右から2人目）＝27日午前、首相官邸政府は27日、首相官邸で原子力防災会議（議長・石破茂首相）を開き、東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発（新潟県）の事故に備えた住民避難計画を了承した。計画了承は事実上の再稼働手続きの一つ。残るハードルは地元同意だけとなり、再稼働への賛否を明らかにしていない新潟県の花角英世知事の判断が焦点となる。東電は、柏崎刈羽原発の再稼働を