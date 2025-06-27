日本国際博覧会協会（万博協会）は、大阪・関西万博会場（大阪市此花区）の東ゲートから西ゲートに向かうシャトルバスを新設すると決めた。協会関係者への取材でわかった。大阪メトロ中央線・夢洲（ゆめしま）駅と直結する東ゲートの混雑緩和策の一環で、７月１日から運行を始める。会場では今月１６日から、東西ゲート間の外周道路脇を徒歩で移動できるようになったが約１・６キロあり、歩くと２０〜３０分程度かかる。そのた