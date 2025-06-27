献花台に花を手向ける松田栄子さん＝27日午前、長野県松本市オウム真理教が長野県松本市で引き起こし、8人が犠牲になった松本サリン事件は27日、発生から31年となった。1人が死亡した明治生命の会社寮跡地には、地元の町会が献花台を設置した。近隣住民らが訪れ、犠牲者を悼んだ。事件前から近くに住む松田栄子さんは、花を手向けた後、深く頭を下げていた。犠牲者はつらかっただろうとした上で「静かに休んでもらいたい」と話