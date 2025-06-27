6月27日 公開 【拡大画像へ】 「ちいかわ」のXアカウントにて、ナガノ氏によるマンガ「ちいかわ」の最新話が6月27日に投稿された。 今回は、ついに試験が終了。結果が出るまでの不安な日々を、友だちと過ごしているちいかわの姿が描かれている。 ☁️ pic.twitter.com/y9ey2Cht9i - ちいかわ💫アニメ火金 (@ngnchiikawa) June 26, 2025