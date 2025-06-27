西部技研は続伸。２６日取引終了後、ペロブスカイト太陽電池製造工場向けの案件を受注したと発表した。受注先は国内総合エンジニアリングサービス会社で、受注金額は４億円。売り上げ計上は２６年１２月期の予定。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS