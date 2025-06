OpenAIは多様なAI機能をAPIを介して展開しており、音声データを文字起こししてテキストデータとして出力するAPIも提供しています。この文字起こしAPIについて、ソフトウェアエンジニアのジョージ・マンディス氏が「音声データを2倍速か3倍速にすると、品質を損なうことなくコストを抑えられる」と報告しています。OpenAI Charges by the Minute, So Make the Minutes Shorter • George Mandishttps://george.mand.is/2025/06