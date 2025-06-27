ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓはしっかり。２６日取引終了後、子会社を通じて、ＡＩ・ＩＴソリューション開発事業を手掛けるアスピレテックコンサルティング（東京都千代田区）、クロスボーダーコンサルティング事業を手掛けるＮｏｆｔｙＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（東京都世田谷区）、マーケティング支援を手掛けるＭｉｎａｔｏ（東京都港区）の全株式を取得し、３社を子会社化すると発表した。 出所：MI