Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。阿部は同番組の金曜レギュラーパーソナリティーを務めている。 【動画】『ZIP!』で紹介された阿部亮平のリール動画／【画像】阿部亮平『Snow World』ステージ＆バックステージフォト／【画像＆動画】スーツの着こなしが素敵な阿部亮平 ■ストライプ柄のダ