神戸市中央区の市営地下鉄新神戸駅の改札前に２６日、無人営業の書店「ほんたすしんこうべ」がオープンした。全国的に書店の減少が進む中、人件費を抑えながら、駅利用者らに本との出会いの場を提供する。市が実施する「神戸『本』の文化振興プロジェクト」の一環で、出版取次大手の日本出版販売（日販）が運営する。営業は午前７時〜午後１１時で、６６平方メートルの売り場に文芸書やビジネス書など約４０００冊が並ぶ。