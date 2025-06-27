厚生労働省プロジェクトの「睡眠応援大使」に『Pokémon Sleep』の ナイトキャップをかぶった、ピカチュウ・カビゴンが就任。宇都宮崇人 COO と共に、福岡資磨厚生労働大臣を表敬訪問しました！また、今後はこども向け啓発ポスターの作成や、こども霞が関見学デーでの講座を予定しています☆ 厚生労働省プロジェクト「睡眠応援大使」『Pokémon Sleep』ピカチュウ・カビゴン就任 開催日：2025年6月26日(木