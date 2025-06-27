◆第６１回函館記念・Ｇ３（６月２９日、函館競馬場・芝２０００メートル）出走１４頭の枠順が６月２７日、決定した。メンバー唯一の重賞馬でトップハンデ５９キロを背負うアルナシーム（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）は６枠９番に入った。京都記念３着、阪神大賞典２着と重賞で連続好走中のマコトヴェリーキー（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父オルフェーヴル）は８枠１３番。重賞で２着４回のトップナイフ（牡５