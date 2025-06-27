◆第７４回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２９日、福島競馬場・芝１８００メートル）枠順が６月２６日、決定した。２走前に同じ１８００メートルのＧ２・スプリングＳでしぶとく末脚を伸ばし２着の実績を持つフクノブルーレイク（牡３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父ウインブライト）は２枠２番からの発走となった。未勝利、１勝クラスと逃げて２連勝中と勢い十分に臨むトレサフィール（牡３歳、美浦・稲垣幸雄厩舎、父サトノダイ