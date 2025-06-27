一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター（JAFBIC）の第45回定時総会が6月17日に開かれ、議案は原案通り承認された。改選期に伴い、代表理事・会長に太田栄二郎氏（森永製菓会長）が再選され、代表理事・副会長（新任）に木野博康氏（サッポロビール）、中村一郎氏（不二製油）が就任した。あいさつの中で太田会長は、自身が会長を務める全日本菓子協会の40周年記念式典での小泉進次郎農水相の話に触れ、「（小泉氏は）今