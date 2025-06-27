「7月5日に大地震が発生する」。ある漫画家の何の根拠もない予言がSNSやインターネットにより内外に拡散し、気象庁の野村竜一長官も会見で「デマである」と異例のコメント。震災を恐れ、香港からの旅行予約にキャンセルが発生。国内では、防災食需要は比較的大きな地震のあとに発生するのが通例だが最近、大きな地震もないのに個人需要がじわじわ増えており、今回のデマが一因しているとみる向きもある。▼中学生の防災対策実態調