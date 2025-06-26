とちぎテレビ 今年度から女性の活躍に関する推進本部を立ち上げた宇都宮市は２６日、取り組みをさらに加速させようと外部の専門家を初めて専門官に任命しました。 女性活躍推進の専門官に任命されたのは、いずれもこの分野を専門に研究する、お茶の水女子大学ジェンダード・イノベーション研究所の斎藤悦子教授と、宇都宮大学ＤＥ＆Ｉ推進センターの川面充子特任助教です。 佐藤栄一市長から任命書が手