TISは6月26日、企業のマーケティング活動における顧客体験向上や業務最適化、パーソナライズドマーケティングなどを支援するマーケティングソリューション群の統一ブランドである「TIS MARKETING CANVAS」をリニューアルしたと発表した。あわせて、消費者の行動に基づいたマーケティングの体験設計、生成AIの活用などを行う「MARKETING CANVAS LAB」の取り組みをPoCとして開始した。.