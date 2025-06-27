26日、大阪・関西万博のオフィシャルストアでミャクミャクのぬいぐるみなど70点以上を万引きしたとして大学生2人が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、東京都北区の大学生・平原雄大容疑者（20）と東京都板橋区の大学生・木村彩人容疑者（22）です。警察によりますと、2人は26日午後、万博会場内にあるオフィシャルストアで扇子やミャクミャクとコラボのぬいぐるみなど73点、33万円相当の商品を盗んだ疑いがもたれていま
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