クラブＷ杯１次リーグＥ組最終戦（２５日＝日本時間２６日、米国・パサデナ）、すでに敗退が決まっているＪ１浦和はモンテレイ（メキシコ）に０―４で完敗した。３戦全敗の勝ち点ゼロだった浦和についてクラブＯＢで元日本代表ＤＦ坪井慶介氏が?解説?した。今大会を中継する「ＤＡＺＮ」で解説を務めた坪井氏は古巣チームの惨敗に「悔しい結果。もちろん選手もサポーターも僕らも悔しい」とし「全体を通して浦和のペースもあっ