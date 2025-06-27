警察車両の赤色灯北海道警静内署は27日、勤務先の牧場長の男性を金属製のパイプで殺意を持って殴ったとして、殺人未遂の疑いでインド国籍の牧場従業員シン・ガジエンダー容疑者（43）＝北海道新冠町＝を逮捕したと発表した。牧場長は頭の骨を折る重傷だが命に別条はないという。逮捕容疑は25日午後3時20分ごろ、勤務先の同町美宇の牧場で、牧場長長谷川裕高さん（61）をパイプで殺意を持って殴り、頭に傷害を負わせた疑い。署