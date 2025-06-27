総務省の検討会で発言する村上総務相＝27日午前、東京都千代田区総務省は27日、民間放送事業者のガバナンス（企業統治）強化に向けた検討会の初会合を開いた。フジテレビで起きた一連の問題を受け、公共の電波を預かる民放各社に求められる統治の体制を議論。業界団体の日本民間放送連盟（民放連）と国の関与の在り方も話し合う。11月にも一定の結論をまとめる。会合に出席した村上誠一郎総務相は「放送に対する国民の信頼の回