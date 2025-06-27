ドジャースの大谷翔平投手（３０）は２６日（日本時間２７日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７回に２試合ぶりの本塁打となる２８号を放った。敵地クアーズ・フィールドのファンも待っていた一発が飛び出したのは２―１の７回二死無走者だった。４番手の右腕キンリーのカウント２―２からの７球目、真ん中低めの８７・４マイル（約１４１キロ）のスライダーを力を入れずに振り抜いた。角度４０