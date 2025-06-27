【ARC SYSTEM WORKS Showcase | 2025.6.27】 6月27日 配信 配信番組「ARC SYSTEM WORKS Showcase | 2025.6.27」にて、Nintendo Switch 2用インタラクトアドベンチャー「Dear me, I Was...」が発表された。 本作は、テキスト表示がないアドベンチャーゲーム。トレーラーが公開され、今夏発売となることが発表された。 □「Dear me, I Was...」公