キム・ゴウンさん（左）とノ・サンヒョンさん=矢部志保撮影韓国映画「ラブ・イン・ザ・ビッグシティ」が、日本では6月13日から全国公開されました。世界3大文学賞の「国際ブッカー賞」などにノミネートされた韓国のベストセラー小説『大都会の愛し方』（パク・サンヨン著、邦訳は亜紀書房刊）を、実力派キム・ゴウンさんと新鋭ノ・サンヒョンさんの主演で映画化。「韓国のゴールデングローブ賞」と言われる百想芸術大賞で5部門に