衣類乾燥機を利用する家庭も 自然乾燥併用すると電気代が安くファイナンシャルフィールド

衣類乾燥機を利用する家庭も 自然乾燥併用すると電気代が安く

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 衣類乾燥機を自然乾燥と組み合わせると、電気代が年1万2000円以上安くなる
  • 室内で自然乾燥させる場合は、サーキュレーターや扇風機を使うとよい
  • 室内で乾燥させる場合は、サーキュレーターや扇風機で風を送りながら乾かす
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