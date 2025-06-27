斉藤時々さん（中央）と選考委員ら第２４回女による女のためのＲ―１８文学賞（新潮社主催）の贈呈式が今月開かれ、受賞した斉藤時々さんがデビューに向けて抱負を語った。斉藤さんは「笑顔は業務に含みません」で、大賞とお笑い芸人の友近さんが選ぶ友近賞をダブル受賞した。主人公は下がった口角がコンプレックスの女性だ。笑顔が素敵な同僚の男性が、上司のパワハラで出社できなくなり、主人公たち女性陣は、ある反撃に出る