第１０７回全国高校野球選手権福井大会の組み合わせ抽選会が２６日、福井市の県生活学習館「ユー・アイふくい」で開かれ、出場する２８チームの対戦相手が決まった。セーレン・ドリームスタジアム（県営球場、福井市）と敦賀市総合運動公園野球場で７月１２日、甲子園出場をかけた熱戦が始まる。シード校は、４〜５月の北信越地区高校野球県大会で４強入りした敦賀気比、福井工大福井、若狭、北陸。セーレンスタジアムでの開幕